Rusia asegura que controla ya dos tercios de la estratégica Kúpiansk en Járkov

"De los 8.667 edificios (de Kúpiansk), 5.665 ya están bajo control", informó en su canal de Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia, que añadió que sus tropas han conseguido bloquear una importante agrupación enemiga desde el norte y el oeste.

Según el parte castrense, se trata de hasta 700 militares ucranianos, "de los cuales 250 ya han sido liquidados".

"Las unidades de la agrupación de tropas Západ (Oeste) continúan cumpliendo exitosamente la misión de liberar la ciudad de Kúpiansk", añadió el mando militar ruso.

Defensa indicó que solo en el último mes las fuerzas ucranianas perdieron en la defensa de Kúpiansk -unos 25.000 habitantes al comienzo de la guerra en 2022- más de 1.800 efectivos, 36 tanques, y 137 piezas de artillería, entre otro armamento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que el éxito de la ofensiva en Kúpiansk obedece al uso combinado de grupos de asalto, artillería, drones y guerra electrónica, así como a la táctica de 'desembarco subterráneo", a través de las redes de alcantarillado y otros sistemas de tuberías.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ciudad es un importante centro logístico por donde pasan una serie de líneas de ferrocarril y dos carreteras, claves para los suministros de la tropas ucranianas en la parte oriental de la región de Járkov en la orilla izquierda del río Oskol.

Defensa destaca que el control de Kúpiansk allanará el camino hacia las localidades de Izium y Chujúyiv, al tiempo que permitirá el avance desde territorio ruso de las tropas de la agrupación Séver (Norte).

A su vez, el parte destaca que la conquista de ese bastión de Járkov permitiría progresar hacia la frontera norte de Donetsk por una carretera que conduce a las principales plazas del ejército ucraniano: Sloviansk y Kramatorsk.

Kúpiansk estuvo bajo el control de las tropas rusas desde el 27 de febrero de 2022, cuando su alcalde, más tarde acusado de alta traición, rindió la ciudad, hasta del 10 de septiembre de ese mismo año, cuando Ucrania la recuperó en una gran contraofensiva.

Tras bombardear continuamente la ciudad, en noviembre de 2024 las tropas rusas lanzaron una ofensiva terrestre para capturarla, batalla que continúa hasta el día de hoy.