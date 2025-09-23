Rusia ataca con varias bombas aéreas guiadas la ciudad de Zaporiyia y causa un muerto

Por segunda noche consecutiva, las bombas áreas se dirigían contra Zaporiyia y alcanzaron al menos cuatro viviendas privadas, además de instalaciones de infraestructura industrial, indicó en un mensaje de Telegram Fedorov.

Los rescatistas recuperaron un cuerpo sin vida de un hombre entre los escombros, añadió, y calificó el ataque de "terrorismo contra una ciudad pacífica y, exclusivamente, contra la población civil".

De acuerdo con el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, alrededor de la pasada medianoche Rusia atacó el centro regional con cinco bombas aéreas.

Ya la noche anterior, de domingo a lunes, las fuerzas rusas lanzaron más de 10 bombas aéreas sobre Zaporiyia y causaron al menos tres muertos.

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un joven de 16 años que actualmente está hospitalizado en estado de gravedad moderada.

Según Fedorov, en los hospitales permanecen 23 personas heridas en los ataques masivos de las últimas semanas.