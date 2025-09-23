Rusia destruye objetivos ucranianos en Odesa en respuesta a ataque con drones a Crimea

"En respuesta al ataque terrorista contra objetivos civiles en la localidad de Foros de Crimea (...) las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo contra emplazamientos de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército ucraniano y mercenarios de la unidad 'Fantasmas' de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania en las localidades de Tatarbunari y Rasseika de la región de Odesa", informó en Telegram el Ministerio de Defensa ruso.

Según el mando militar ruso, estas formaciones ucranianas "fueron las encargadas de los preparativos y la ejecución de dicho atentado terrorista".

"Además fueron destruidos almacenes de drones en el aeródromo Shkolni de la región de Odesa, desde el cual se efectuaron los lanzamientos de los drones de asalto contra los objetivos civiles en Crimea", señaló Defensa.

La dependencia castrense también informó de ataques contra los talleres de la empresa Motor Sich "en los que se ensamblaban los drones utilizados por el régimen criminal de Kiev para atacar el territorio ruso".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El parte de guerra de Defensa informó también de que las fuerzas rusas tomaron la localidad de Pereizne, ubicada a menos de seis kilómetros de la ciudad de Síversk, que el Ejército ruso intenta tomar desde fines de 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El avance en este sector permitiría a las fuerzas rusas incrementar la presión en dirección a Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en Donetsk, por lo que el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, felicitó a los militares de la 88 Brigada motorizada del Ejército ruso por la toma de Pereizne.