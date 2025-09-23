Rusia espera la llegada de mano de obra Vietnam, Bangladés y Nepal

"Existe potencial en los países del Sudeste Asiático: Vietnam, Bangladés y Nepal. Rusia espera la llegada de migrantes" de allí, dijo Katirin, citado por el digital Gazeta.ru.

Según la fuente, "su base demográfica permite la formación de grandes grupos de trabajadores" dispuestos a firmar contratos "a largo plazo".

"Estos destinos son atractivos para Rusia, pero requieren la creación de canales de reclutamiento y adaptación más transparentes", agregó.

En cuanto a la migración laboral de la India, que este año ya ha crecido un 25 % en comparación con el anterior, Katirin explicó que la situación se debe, principalmente, a la escasez de mano de obra en los sectores de la construcción y de servicios dentro de Rusia.

Katirin aseguró que se trata de una situación ventajosa tanto para los empleadores, que pueden cumplir a tiempo sus contratos, como para los trabajadores, cuyo salario es más alto que en sus países de destino.

Pero el proceso también tiene sus inconvenientes, reconoció, y agregó que se trata de la adaptación social y lingüística de los nuevos trabajadores en el mercado laboral ruso.

A la vez, Katirin cree que continuará la llegada de inmigrantes de las antiguas repúblicas soviéticas de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán.

Sin embargo, estos flujos ya no se equipararán a los que hubo otrora, debido a una gran competencia por la mano de obra en estos países, así como en los mercado de Turquía y Oriente Medio, dijo.

Anteriormente, algunos expertos vincularon la reducción de los trabajadores de Asia Central en el mercado laboral ruso con la depreciación del rublo y el temor de los inmigrantes a ser reclutados por el Ejército ruso para combatir en Ucrania.