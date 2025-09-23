Sánchez aborda con el presidente de Angola la agenda de la cumbre UE-África de noviembre

Sánchez y Lourenço se reunieron en los márgenes de la primera jornada de apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El jefe del Ejecutivo español informó de ese encuentro en las redes sociales y de que ambos debatieron sobre aspectos relativos a esa cumbre entre la UE y África resaltando la importancia de un refuerzo de la asociación entre ambos continentes.
La cumbre UE-África esta convocada en la capital angoleña para los días 24 y 25 de noviembre.
Además, Sánchez y el presidente de Angola expresaron su compromiso de seguir reforzando las relaciones entre los dos países, con especial hincapié en el ámbito económico.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy