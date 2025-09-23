Sánchez aborda con el presidente de Angola la agenda de la cumbre UE-África de noviembre

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este martes una reunión con el presidente de Angola, Joao Lourenço, en la que analizaron las expectativas de la cumbre Unión Europea-Unión Africana que se celebrará en Luanda el próximo mes de noviembre.