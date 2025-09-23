Sánchez expresa su apoyo al presidente de Líbano como país clave para la paz en la región

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó este martes al presidente del Líbano, Joseph Aoun, el pleno apoyo y compromiso de España con su país como actor que considera clave para alcanzar la paz en Oriente Medio.