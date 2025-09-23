Sánchez expresa su apoyo al presidente de Líbano como país clave para la paz en la región

Sánchez y Aoun se reunieron en Nueva York aprovechando la presencia de ambos en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
El jefe del Ejecutivo español, según fuentes del Gobierno, volvió a defender ante el presidente libanés su apuesta por la solución de los Estados, Israel y Palestina, que convivan en paz y que considera que es la única vía posible para resolver el conflicto.
Ambos compartieron su preocupación por la terrible situación que lamentaron que vive Gaza y también por los recientes ataques contra Catar.
Además, coincidieron en la importancia de que las fuerzas armadas libanesas puedan tomar el pleno control de la frontera sur del país.
También en las redes sociales, la Presidencia libanesa se hizo eco de la reunión informando de que Aoun explicó que Israel continúa con los ataques contra su país coincidiendo con el primer aniversario del estallido de la ofensiva israelí contra el Líbano.
Además, agradeció a Sánchez la contribución de las tropas españolas a la misión de paz de la ONU en Líbano (FINUL).