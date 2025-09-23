Sheinbaum pide investigar muerte de un estudiante en universidad de Ciudad de México

"Estamos esperando las investigaciones, les pedí a la Secretaría de Gobernación que se acercara a la familia y (vamos a) cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podamos ayudar”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana aseguró que el hecho fue al parecer un "ataque directo" contra el estudiante fallecido. De acuerdo con las primeras indagatorias, alrededor de las 13:00 hora local (18.00 GMT) un estudiante identificado como Lex Ashton 'N', de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel 'N', de 16, quien perdió la vida en el estacionamiento de la escuela.

Medios locales afirmaron que el presunto autor del apuñalamiento, que fue puesto a disposición de las autoridades, iba encapuchado y se tiró desde lo alto de un edificio, lo que le provocó fracturas.

"Al conocer los hechos, de manera inmediata, las autoridades activaron el protocolo de atención para casos de violencia con arma", expuso la UNAM a través de un comunicado.

Sheinbaum calificó el crimen como "muy doloroso" y recordó que ella es egresada de esa escuela, sin embargo, dijo que es importante ver "en particular el caso" más allá de colocarlo como una situación de "violencia generalizada".

"Hay que analizar en particular, hablar del caso, por qué se dio, cuál era la condición de este estudiante que agrede para poder hablar un poco de la situación en las escuelas", enfatizó.

Sheinbaum puntualizó que la Secretaría de Educación Media Superior tiene un programa por la paz y contra las adicciones, el cual busca fomentar el diálogo y las actividades pacíficas dentro de las escuelas.