Sobrevuelos y cortafuegos cerca de Bolivia para prevenir incendios forestales en Paraguay

En una conferencia de prensa, el comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, dio a conocer las acciones definidas tras una reunión sostenida por representantes de varias instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas.

Moreno confirmó, además, que cuentan con un posible panorama de las lluvias para octubre, noviembre y diciembre e información sobre las comunidades que deben ser atendidas para la distribución de agua debido a la sequía que sufrirán algunas zonas del Chaco, en el oeste del país.

Durante la rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, dijo que esa institución es la encargada de coordinar las acciones con el propósito "de que los incendios sean controlados y liquidados lo más antes posible".

Además, indicó que tienen a cargo brindar una rápida asistencia a las familias afectadas.

La presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski, destacó, por su parte, que su institución realiza una campaña de concientización para la prevención y el manejo integral del fuego.

En ese sentido, advirtió que trabajarán para identificar a los responsables de provocar el fuego para imponer sanciones administrativas y hacer notificaciones a la Fiscalía.

Por otra parte, en declaraciones previas al encuentro, el ministro de Defensa, Óscar González, anticipó incendios y sequía para lo que resta del año.

"Estamos preparándonos para enfrentar -ojalá no ocurra- pero es casi seguro que (ocurrirán) los incendios forestales y la falta de agua sobre todo en (la región de) el Chaco", dijo González, al señalar la importancia de ser "proactivos" y no "reactivos" frente a estas emergencias.