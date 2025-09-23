Stellantis dejará de producir unos días en 6 plantas europeas, incluidas dos en España

El grupo automovilístico confirmó este martes que "está adaptando el ritmo de producción en algunas de sus plantas en Europa con cierres temporales".

En un mensaje enviado a EFE en el que no detalla la aplicación de esta medida ni las fábricas implicadas, explicó que el objetivo es "ajustar el ritmo de producción a un mercado difícil en Europa" y también una gestión de las existencias acumuladas "de la manera más eficiente posible antes de que finalice el año".

En Francia, la dirección de la factoría de Poissy, a las afueras de París, informó a los representantes de los alrededor de trabajadores que el parón se prolongará allí durante tres semanas, del 13 de octubre al 3 de noviembre.

Según el diario económico francés Les Echos, la suspensión de la actividad será de cinco días en Eisenach, de siete en Zaragoza, de nueve en Tychy, de 14 en Madrid y de 15 en Pomigliano.

Stellantis tuvo un muy mal año en 2024 y está tratando ahora de recuperarse, pero entre enero y julio de 2025, sus ventas han seguido cayendo un 8,1 % en Europa continental, mientras que las de sus principales competidores, que son Renault y Volkswagen, subían un 5,8 % y un 3,6 %.

Esa recuperación tiene que venir, en particular, con el lanzamiento de nuevos modelos y con la superación de algunas crisis, como la provocada por los airbags Takata.