Sudáfrica: La comunidad internacional "debe actuar" frente a la masacre de Israel en Gaza

"A medida que la situación de seguridad y humanitaria en la República Democrática del Congo, Sudán, Gaza y otros lugares se deteriora, es motivo de gran preocupación que haya países que sigan violando el derecho internacional y desafiando también las resoluciones y fallos de las Naciones Unidas, y también de órganos como la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", afirmó Ramaphosa.

"No podemos ni debemos aceptar que miembros de esta organización sigan violando deliberadamente y sin consecuencia alguna la Carta que todos hemos aceptado defender", añadió.

Después de que países como Reino Unido, Francia, Canadá, Australia o Portugal anunciaran su reconocimiento del Estado palestino en los últimos días, el presidente sudafricano subrayó que los países miembros de la ONU tienen la "máxima responsabilidad de garantizar y proteger los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación".

"Mientras los palestinos siguen enfrentando genocidio y hambruna, tenemos el deber de actuar", aseveró, al lamentar la "inefectividad" del Consejo de Seguridad de la ONU y la "erosión de su credibilidad" por su fracaso a la hora de "defender el derecho internacional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Asamblea General, creada en 1945 en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, es el órgano principal de la ONU de deliberación, adopción de políticas y representación.