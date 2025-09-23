Suspendida la reunión entre Mitsotakis y Erdogan en la ONU por problemas de agenda

Ese encuentro no se celebrará hoy a petición de la parte turca ya que Erdogan participará en una reunión entre los líderes de países árabes y musulmanes y el presidente estadounidense, Donald Trump, este martes, señaló el Gobierno de Grecia en un comunicado.

En esa nota se señala que se está buscando una fecha alternativa para ese encuentro en Nueva York.

Ambos países vecinos viven un momento de renovada tensión tras un período de calma que empezó en 2023, cuando se produjo un acercamiento y una mayor coordinación en ámbitos como la gestión de flujos migratorios o el turismo.

El principal punto de fricción es la oferta que presentó hace dos semanas la petrolera estadounidense Chevron en una licitación pública griega para explorar yacimientos en una amplia zona marítima al sur de Creta, disputada entre Grecia, Libia y Turquía.

Mitsotakis celebró entonces la oferta de Chevron como "un reconocimiento de facto de los indiscutibles derechos soberanos de Grecia sobre sus aguas territoriales al sur de Creta".

Otro tema que provoca tensión es una posible participación de Turquía en el instrumento 'SAFE', creado por la Unión Europea para financiar la compra de material de defensa de sus países miembros.

Atenas ha advertido a Ankara de que mientras no levante la amenaza de guerra contra Grecia (el denominado 'casus belli' aprobado por el Parlamento turco en 1995 si Grecia expande sus aguas territoriales en el mar Egeo de seis a doce millas) le bloqueará una eventual concesión de préstamos a través de ese instrumento europeo.

La reunión suspendida de este martes ya casi fue cancelada hace una semana debido a estas tensiones.

Estaba previsto que en el encuentro los dos líderes discutieran todos estos asuntos para rebajar la tensión en sus relaciones.

Aunque los dos países están en la OTAN, mantienen desde hace décadas una disputa sobre la delimitación de zonas marítimas en el Mediterráneo y el Egeo oriental, pero también sobre la situación en Chipre, dividida desde la invasión turca de 1974 en una parte greco-chipriota y una parte turco-chipriota.