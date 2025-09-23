Tata abre en Marruecos la primera fábrica militar de India fuera de su país

Esta planta contará inicialmente con un 35 % de componentes de origen local, que aumentará progresivamente al 50 %, y creará 90 empleos directos y 250 empleos indirectos, según se lee en un comunicado de la Administración de Defensa Nacional de Marruecos recogido por la agencia de noticias marroquí MAP.
Según la misma fuente, la ceremonia de inauguración contó con la presencia del ministro delegado de Defensa de Marruecos, Abdelatif Loudiyi, y el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, quien inició el pasado domingo una visita oficial al país magrebí.
La planta, que comenzará la producción este mismo martes, producirá vehículos de combate WhAP 8×8 destinados a las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos, así como a mercados internacionales "con alto potencial", indicó la misma fuente, que añadió que la nueva fábrica servirá de plataforma regional para exportar estos vehículos hacia África.
Esta planta es el resultado de una "asociación estratégica destinada a reforzar la capacidad de Marruecos en el sector de defensa", se lee en la nota.
El proyecto "tiene como objetivo no solo dotar al país, de forma progresiva, de autonomía industrial y tecnológica en materia de defensa, sino también actuar como catalizador para el desarrollo de un ecosistema industrial innovador y la creación de empleos cualificados", señaló la administración de defensa marroquí.
Según el diario electrónico marroquí Le360, esta planta tendrá una capacidad de producción de 100 vehículos blindados al año y se espera que las primeras entregas se realicen en un plazo de 18 meses.