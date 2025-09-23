Tata abre en Marruecos la primera fábrica militar de India fuera de su país

Rabat, 23 sep (EFE).- Las administraciones de defensa de Marruecos e India inauguraron este martes en la localidad de Berrechid, al sureste de la capital marroquí, una planta de la empresa Tata Advanced Systems Limited (TASL) destinada a la construcción de vehículos blindados de combate WhAP 8×8, que es la primera fábrica militar india establecida fuera de su país.