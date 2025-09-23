Tokáyev aboga por poner fin a la guerra en su primera reunión con Zelenski desde 2019

Astaná, 23 sep (EFE).- El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, abogó este martes por poner fin a la guerra en Ucrania en su primera reunión desde 2019 con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, que tuvo lugar en los márgenes de los debates en la Asamblea General de la ONU.