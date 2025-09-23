Tokáyev aboga por poner fin a la guerra en su primera reunión con Zelenski desde 2019

"El presidente de Kazajistán opinó que en esta extremadamente complicada situación hay que proseguir el trabajo diplomático con el fin de encontrar vías para poner fin al conflicto", informó la Presidencia kazaja en un comunicado en Telegram.
Al igual que ocurrió en septiembre de 2019, la reunión tuvo lugar en Nueva York, donde los mandatarios abordaron también la cooperación económica entre las antiguas repúblicas soviéticas.
Zelenski, que se reunirá este martes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó, por su parte, que ahora "el principal objetivo es lograr una paz justa y duradera", además de "unas garantías de seguridad fiables".
Los líderes trataron los esfuerzos de Ucrania, EE.UU. y los países europeos para "acabar con esta guerra y frenar los asesinatos", según la Presidencia ucraniana.
"Agradezco a Kazajistán por el apoyo a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", dijo Zelenski.
Kazajistán, que cuenta con una minoría rusoparlante, nunca ha reconocido la anexión rusa de territorios ucranianos.