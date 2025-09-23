Tribunal español declara violencia machista matar a un perro para hacer sufrir a la pareja

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias este martes, la magistrada analizó el caso con una "perspectiva de género" que le permite intervenir en un caso que, en principio, no sería materia de su juzgado: un delito de maltrato animal.

Y lo hace poniendo en conexión la muerte del animal con un delito de maltrato psicológico que recoge el Código Penal, explica la nota.

Como argumento, la juez expone que el hecho buscaba "una finalidad concreta: matar al animal para quebrar psíquicamente a la mujer".

La sentencia declara probado que, el pasado 13 de septiembre, en Las Palmas de Gran Canaria, el acusado llamó por teléfono a la que entonces era su pareja sentimental y le dijo: "Voy a matar al perro y después me mato", en referencia al animal de casi cuatro meses que era propiedad de ambos. Y cumplió su amenaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La juez resalta que, a consecuencia de estos hechos, la mujer presentó un cuadro de afectación psicológica que precisó una primera asistencia facultativa, con un tiempo de curación estimado en 90 días.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Y argumenta que, en este caso, aplicar la perspectiva de género "supone entender que estamos ante un caso de violencia vicaria sobre animal de compañía, cuyo fin era perpetuar la dominación y el control sobre la mujer, reforzando la necesidad de una respuesta punitiva agravada y de medidas de protección eficaces".

El fallo ya es firme, puesto que el acusado admitió como cierto el relato del fiscal y aceptó la pena impuesta, en un juicio rápido celebrado el lunes, 22 de septiembre.