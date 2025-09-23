Trump aborda con líderes árabes un plan para Gaza antes de reunirse con Netanyahu

"Esta es la reunión más importante para mí", declaró el líder republicano en unas breves declaraciones a la prensa al comienzo del encuentro, que se celebró en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Trump se sentó junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un encuentro en el que también participaron representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Indonesia y Pakistán.

"Queremos acabar con la guerra en Gaza. Vamos a ponerle fin y quizá podamos hacerlo ahora mismo", expresó el mandatario estadounidense, quien también subrayó que quiere que Hamás libere los rehenes que permanecen secuestrados en la Franja.

La reunión tuvo lugar antes de que el próximo lunes Trump reciba en la Casa Blanca a Netanyahu, en el que será el quinto encuentro entre ambos desde el regreso del republicano al poder.

La ofensiva israelí en la Franja se encuentra en una nueva fase con el asedio terrestre a la ciudad de Gaza.

Diez países, entre ellos el Reino Unido y Francia, han reconocido esta semana de manera oficial el Estado de Palestino, una medida criticada por Israel y por Estados Unidos, que lo consideran una "recompensa" para Hamás.