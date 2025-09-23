Trump cancela reunión con los demócratas y EE.UU. se asoma al cierre del Gobierno Federal

Washington, 23 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció hoy que decidió no reunirse con los líderes demócratas en el legislativo para tratar de negociar la aprobación de un presupuesto provisional que evite que el Gobierno Federal cierre parcialmente la semana próxima debido a lo que él califica de demandas inaceptables.