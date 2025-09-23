Trump celebra como "un gran momento" el veredicto contra el hombre que intentó matarlo

Miami (EE.UU.), 23 sep (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este martes como "un gran momento para la justicia en Estados Unidos" el veredicto del jurado contra Ryan Routh, el hombre que intentó matarlo en su campo de golf en Florida en 2024 cuando él era un candidato presidencial.