UBS cierra un litigio en Francia con un pago total al Estado de 835 millones de euros

La suma incluye una multa por valor de 730 millones de euros, así como 105 millones de euros en "daños civiles al Estado francés", indicó la entidad de Zúrich en un comunicado.

UBS recordó que en 2023 la Corte de Casación de Francia confirmó una sentencia anterior del Tribunal de Apelación de París que declaraba al banco culpable de captación ilícita de clientes y blanqueo de dinero agravado, aunque remitió la multa y los daños civiles a la corte parisina para ser revaluados.

"La resolución de este caso está en línea con el objetivo de UBS de resolver este tipo de asuntos de la mejor forma posible para todos sus accionistas", señaló el comunicado de UBS.