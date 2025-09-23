Mundo

UBS cierra un litigio en Francia con un pago total al Estado de 835 millones de euros

Ginebra, 23 sep (EFE).- El banco UBS, el mayor de Suiza, anunció este martes que ha acordado el pago a las autoridades francesas de 835 millones de euros para cerrar un litigio relacionado con sus actividades comerciales transfronterizas entre 2004 y 2012.

Por EFE
23 de septiembre de 2025 - 09:35
La suma incluye una multa por valor de 730 millones de euros, así como 105 millones de euros en "daños civiles al Estado francés", indicó la entidad de Zúrich en un comunicado.

UBS recordó que en 2023 la Corte de Casación de Francia confirmó una sentencia anterior del Tribunal de Apelación de París que declaraba al banco culpable de captación ilícita de clientes y blanqueo de dinero agravado, aunque remitió la multa y los daños civiles a la corte parisina para ser revaluados.

"La resolución de este caso está en línea con el objetivo de UBS de resolver este tipo de asuntos de la mejor forma posible para todos sus accionistas", señaló el comunicado de UBS.

