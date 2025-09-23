Ucrania asegura haber destruido instalaciones petroleras en Rusia y aviones en Crimea

El Estado Mayor General ucraniano indicó en su cuenta de Telegram que la pasada noche unidades de las Fuerzas de Misiles y Artillería y de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania alcanzaron una estación de bombeo y compresión de un oleoducto ruso en la región rusa de Briansk.

"El objeto tiene un valor estratégico para el suministro de productos petrolíferos al Ejército de ocupación ruso", señaló.

Además, siempre según el Estado Mayor General, las unidades de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una estación de control y producción petrolera en la región rusa de Samara.

"Esta es una estación de producción donde se mezcla petróleo de alto y bajo contenido de azufre de distintos yacimientos para formar la variedad de exportación Urals", indicó, aunque señaló que "el grado de daño se está verificando".

Asimismo, unidades de la inteligencia militar de Ucrania (GUR) golpearon dos aviones en el aeródromo militar Kacha, en Crimea, si bien aún se están analizando los resultados del ataque.