Ucrania denuncia el décimo apagón en la ocupada central nuclear de Zaporiyia

"En la central nuclear de Zaporiyia ocurrió el décimo apagón desde el inicio de la ocupación de la planta por parte de los rusos", escribió el Ministerio ucraniano de Energía (Minenergo) en su cuenta de Telegram.

Explicó que a las 16.56 (13.56 GMT) "fue desconectada la única línea de transmisión eléctrica a través de la cual la central estaba siendo abastecida por el sistema energético ucraniano".

La central nuclear pasó a abastecerse para sus propias necesidades mediante generadores diésel.

"Esto constituye una grave violación de las condiciones de operación normal de la planta", recalcó Minenergo.

Kiev indicó que durante todo el período de ocupación rusa, la planta ha sufrido repetidos cortes de energía debido a los bombardeos rusos y a los daños en la infraestructura energética.

"El incidente de hoy demuestra una vez más que la ocupación rusa es la principal amenaza para el funcionamiento seguro de la central nuclear de Zaporiyia", enfatizó el ministerio.

Si bien los seis reactores de la central nuclear están apagados, sus sistemas de refrigeración y seguridad requieren de una fuente constante de energía para su enfriamiento.

El Ministerio de Energía de Ucrania instó a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas, al considerar que "es necesario aumentar la presión sobre Rusia para lograr lo antes posible la desmilitarización y desocupación de la planta".

"El regreso de la central nuclear al control pleno y legítimo de Ucrania es el único camino para restablecer la seguridad nuclear en la región", subrayó.