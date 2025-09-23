Un cuarto hospital en la ciudad de Gaza queda fuera de servicio por la operación israelí

"Las Fuerzas Armadas de Jordania han decidido reubicar el hospital jordano de campo del barrio de Tal al Hawa en la ciudad de Gaza a la de Jan Yunis para asegurar la seguridad de su equipo y trabajadores a causa de las circunstancias a su alrededor", recoge el comunicado difundido por los equipos del hospital.

El jordano se suma al Hospital Al Rantisi (el único que funcionaba en la ciudad de Gaza especializado en pediatría), el Hospital del Ojo de San Juan (oftalmológico) y el Hospital Al Quds, también en Tal al Hawa, que ya no cuenta con equipos médicos y sólo ofrece servicios de triage.

Tal al Hawa, donde se encuentran el Hospital Jordano y el Al Rantisi, es uno de los barrios desde los que se está expandiendo la operación terrestre del Ejército israelí que comenzó hace hoy una semana.

Desde mediados de agosto, cuando Israel comenzó su ofensiva de la ciudad intensificando los ataques contra ella, el barrio ha sido objeto de numerosos bombardeos de alfombra, ataques extensivos desde el aire destinados a destruir un área en su conjunto. Entonces, la población gazatí los vio como un método para allanar terreno al paso de los tanques que hoy recorren el barrio.

Según pudo conocer EFE en la capital, el paso de los blindados israelíes por este barrio no se produce cerca de su zona oeste, la más próxima a la carretera de Rashid (en torno a la cual continúan las tiendas de campañas de miles de desplazados, siendo la vía única vía que pueden utilizar además para huir hacia el sur).

Además, las tropas avanzan desde el noreste, en el barrio de Sheij Radwan, y desde la parte trasera del campamento de refugiados de Al Shati, extendiéndose por la zona de Al Mujabrat, en el oeste.

"La ocupación (israelí) está destruyendo deliberada y sistemáticamente el sistema sanitario en la Franja de Gaza como parte de su política de genocidio contra la Franja", denunció el lunes el Ministerio de Sanidad de Gaza cuando anunció la situación tanto del Al Rantisi como del Hospital del Ojo.

"No hay carreteras seguras hacia las instalaciones y hospitales que permitan que los pacientes las alcancen", añadieron.

En torno a la mitad de los hospitales de la Franja de Gaza, 36 en total, siguen funcionando, todos ellos de manera parcial.