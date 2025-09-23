Un ensayo reivindica a la Argentinita, mujer "superlibre" y revolucionaria de la danza

"Fue puntal de la danza española en el mundo", dijo Fariza a EFE sobre una artista (nacida en Buenos Aires el 8 de marzo de 1898 y fallecida el 24 de septiembre de 1945 en Nueva York) a la que pone en valor en 'La vida encontrada de Encarnación López, la Argentinita' (Editorial Bala Perdida).

En ese ensayo biográfico repasa la historia de quien fuera novia del torero español Joselito 'El Gallo' y amante del cuñado de éste, el también matador de toros e intelectual Ignacio Sánchez Mejías, y gran amiga de Federico García Lorca, poeta y dramaturgo que fue fusilado durante la Guerra Civil española (1936-1939).

Fariza lamenta que de la Argentinita solo se conocían sus relaciones amorosas con Joselito 'El Gallo' e Ignacio Sánchez Mejías y su fraternidad con Federico García Lorca, con quien grabó a dúo en Nueva York -recuerda la autora- 'Canciones populares españolas', una serie de canciones de los siglos XVIII y XIX que incluían las populares versiones de 'Los cuatro muleros' o 'El café de chinitas', entre otras.

La Argentinita era, sin embargo, "una mujer curiosa con una gran valía artística", e investigó mucho sobre los bailes españoles y los del resto del mundo, explicó Fariza sobre esta "activista cultural" autora de grandes hitos escénicos como 'Las calles de Cádiz', 'El amor brujo' o 'La romería de los cornudos'.

Su familia se instaló en Madrid en 1903 y fue entonces cuando comenzó a desarrollar un gran interés por el flamenco. Debutó en San Sebastián (norte de España) en el teatro-circo en 1905, con 8 años.

Desde que comienza su andadura, la familia la acompaña por toda la geografía española. Trabajó en Madrid en el Teatro de La Latina, en el de la Comedia y en el Apolo con espectáculos y coreografías que combinaban el flamenco, el tango, las bulerías y los boleros.

En 1915 la retrató el pintor cordobés Julio Romero de Torres.

Además, el gran entendimiento que tenían tanto ella como su amante, Ignacio Sánchez Mejías, con Federico García Lorca propició la creación de la 'Compañía de Bailes Españoles', una experiencia en la que Encarnación López instala el baile jondo -un tipo de baile flamenco- en la vanguardia de la escena teatral y recupera a viejas glorias como Juana Vargas o la Macarrona.

Para Fariza, la vida y el legado de la Argentinita se vieron truncados por varios motivos: su adhesión a la Segunda República Española, la muerte por asta de toro de su amante Ignacio Sánchez Mejías, que era un hombre casado, y el asesinato de Federico García Lorca.

Tras la muerte de su gran amor, la artista se fue a América y se refugió en el baile, y volvió a España en julio de 1936, a punto de empezar la Guerra Civil.

Se reúne con Lorca, con quien iba a hacer otro proyecto. No volvió a verlo.

Después de todo ello, se instaló en Nueva York, donde interpretó su versión del 'Amor brujo' en la Ópera Metropolitana de Nueva York, y murió repentinamente en 1945.

Todo ese trabajo de ahondar en las raíces de los bailes populares y su visión de la danza como eje de la cultura se ocultaron tras "la mirada estereotipada del folclore español" que se impuso durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), sostiene Fariza.

Consciente de ese eclipse de la Argentinita, la autora y la editorial española Bala Perdida ponen en escena la figura de esta artista coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento y tras haber ganado un litigio con uno de sus herederos.