Un hijo de Bolsonaro puede perder su mandato como diputado tras un revés en la Cámara Baja

Su postulación fue realizada hace una semana por su formación política, el Partido Liberal (PL), como maniobra para evitar que fuera cesado del cargo por faltar a las sesiones, ya que los líderes partidarios no necesariamente deben registrar su presencia en el plenario.

Sin embargo, Motta rechazó la solicitud a partir de un parecer de la Secretaría General de la presidencia, que consideró la nominación "incompatible" porque el legislador se encuentra fuera del país en una misión no autorizada por la Cámara y sin una licencia parlamentaria vigente, ya que la que solicitó se venció en julio.

De acuerdo a la decisión, su ausencia física le impediría ejercer de forma adecuada sus funciones de líder.

A menos que regrese a Brasil, el hijo del expresidente continuará acumulando faltas en las sesiones que derivarán en la pérdida de su silla.

El hijo de Bolsonaro se mudó a Estados Unidos el pasado marzo con el objetivo de convencer al Gobierno de ese país a aplicar sanciones contra Brasil en pos de beneficiar a su padre, unas actividades que le costaron una denuncia penal de la Fiscalía, presentada en la víspera ante la Corte Suprema por intento de coacción a la Justicia.

Esto, en una investigación paralela a la del juicio por golpismo por el cual Jair Bolsonaro resultó condenado a 27 años de prisión, como líder de un complot para dar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las presidenciales de 2022.

Tras el cabildeo de Eduardo Bolsonaro, el Gobierno de Donald Trump impuso un arancel adicional del 50 % a gran parte de las importaciones brasileñas, con la justificación de que Brasil encabeza una persecución judicial y política contra el exmandatario brasileño, aliado político del presidente estadounidense.

Asimismo revocó el visado de entrada a ese país a algunos jueces de la Corte Suprema, alto tribunal responsable del juicio contra Bolsonaro, y a varios ministros y altos funcionarios del Gobierno brasileño.