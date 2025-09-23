Un niño afgano sobrevive a un vuelo de Kabul a Nueva Delhi oculto en el tren de aterrizaje

"El niño, de aproximadamente 13 años, originario de la provincia de Kunduz (en el norte de Afganistán), se escondió en el compartimento de las ruedas del avión y viajó", dijo a EFE una fuente de la Dirección del Aeropuerto de Kabul, que detalló que el incidente tuvo lugar el pasado domingo.

La fuente confirmó que la salud del niño, que fue interceptado tras el aterrizaje por las autoridades indias, está completamente estable. "Ha sido devuelto de manera segura a Kabul y entregado al Emirato Islámico (como se autodenominan las autoridades de facto talibanes)", detalló.

Sobrevivir a un viaje en el tren de aterrizaje es una hazaña casi imposible. Los polizones se enfrentan a temperaturas de hasta -60ºC y a una falta de oxígeno severa a altitudes de crucero, condiciones que suelen ser mortales.

La fuente se mostró sorprendida del incidente y dijo que la Dirección del Aeropuerto de Kabul está investigando cómo el niño logró ingresar en el aeropuerto en secreto y, una vez allí, llegar al avión de la aerolínea afgana Kam Air.

Aunque se desconocen los motivos por los que el niño de 13 años arriesgó su vida, su acto se enmarca en la profunda crisis económica y humanitaria que vive Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes en agosto de 2021.

La economía del país ha sufrido un colapso estructural, la tasa de pobreza ha superado el 65 % y, según datos de la ONU, casi 23 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir.

En este contexto, las vías legales para abandonar el país son extremadamente limitadas y costosas.

Apenas un puñado de aerolíneas, como las emiratíes Flydubai y Air Arabia, la turca Turkish Airlines, y las locales Kam Air y Ariana Afghan Airlines, operan vuelos internacionales. Los clientes se quejan habitualmente de los elevados precios de los pasajes, que pueden superar los 700 dólares por un viaje de ida y vuelta a Nueva Delhi, una cifra inalcanzable para la inmensa mayoría de la población afgana.