Un nuevo seísmo de 4,9 sacude el este de Afganistán con al menos 15 heridos

El sismo, registrado a las 15.20 hora local (10.50 GMT) por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), tuvo su epicentro a unos 23 kilómetros al este de la ciudad de Jalalabad y a una profundidad de 10 kilómetros. El temblor se sintió en distintas zonas de Nangarhar y provincias vecinas, las mismas golpeadas por el terremoto del 31 de agosto, e incluso en la capital, Kabul.

"Casi 15 heridos de este terremoto han sido trasladados al hospital regional de Nangarhar desde el distrito de Dar-e-Noor", dijo a EFE Qureshi Badloon, portavoz del Departamento de Información y Cultura provincial, quien añadió que el sismo destruyó varias casas en las áreas afectadas.

El suceso ocurre mientras la provincia oriental de Kunar aún se recupera del devastador terremoto de agosto, que dejó más de 2.200 muertos, unos 3.640 heridos y alrededor de 6.700 viviendas total o parcialmente destruidas.

Aquel sismo fue seguido de varias réplicas que alimentaron el miedo de la población y dejaron a miles de familias atrapadas en una crisis humanitaria que la ONU ha descrito como “una carrera contrarreloj” para asegurar refugio y ayuda antes del invierno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Afganistán es uno de los países más propensos a la actividad sísmica en Asia, debido a su ubicación en una zona de alta inestabilidad geológica y a la precariedad de sus infraestructuras, lo que hace que incluso temblores de magnitud moderada causen un alto número de víctimas y daños, en un país ya desbordado por crisis superpuestas y aislado de la comunidad internacional bajo el Gobierno talibán.