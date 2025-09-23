Un sismo de magnitud 5,8 sacude la costa sur de Perú, sin daños en reportes preliminares

Lima, 23 sep (EFE).- Un sismo de magnitud 5,8 sacudió este martes el sur de Perú sin que hasta el momentos se hayan registrado daños personales o materiales, de acuerdo con los primeros reportes difundidos por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Comando de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).