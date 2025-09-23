Un solicitante de asilo etíope es condenado a 12 meses por agresión sexual en Inglaterra

Kebatu, de 38 años, fue detenido en julio, un hecho que provocó primero protestas en el hotel donde se alojaba con otros inmigrantes en esa zona y luego manifestaciones por todo el país, con participación de grupos de extrema derecha y activistas en defensa de los derechos humanos.
Tras un juicio de tres días, Kebatu fue declarado culpable de cinco delitos: dos agresiones sexuales, un intento de agresión sexual -que incluyó intentar tocar la pierna y besar a la menor-, incitación a una menor a participar en actividad sexual y acoso sin violencia.
El juez Christopher Williams, del tribunal de Chelmsford (este inglés). señaló que Kebatu "sabía perfectamente" que la víctima adolescente tenía solo 14 años y destacó que representaba "un riesgo significativo de reincidencia".
La defensa de Kebatu informó de que este intentó quitarse la vida mientras estaba en prisión preventiva y de que desea ser deportado lo antes posible, algo que ya había expresado antes de conocer su condena.
Además, el etíope deberá pagar 650 libras esterlinas (aproximadamente 745 euros) en costas, registrarse como delincuente sexual y está sujeto a una orden de prevención de daños sexuales, indicó el tribunal.