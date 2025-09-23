Un solicitante de asilo etíope es condenado a 12 meses por agresión sexual en Inglaterra

Londres, 23 sep (EFE).- El solicitante de asilo etíope Hadush Gerberslasie Kebatu fue condenado este martes a 12 meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer y a una niña de 14 años en Epping (este de Inglaterra), poco después de llegar irregularmente al Reino Unido cruzando desde Francia en bote.