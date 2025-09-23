Una protesta de Greenpeace pide al Gobierno mexicano proteger la Selva Maya

Durante la protesta celebrada en las primeras horas del día, nueve activistas de la ONG escalaron los 70 metros del monolito ubicado en la Ciudad de México para desplegar una pancarta de 27 metros dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el mensaje: 'La Selva Maya Grita. Semarnat, ¡Sálvala!'.

"No se están poniendo los recursos públicos en la preservación del medio ambiente. Tenemos que ser enfáticos en eso. Por tanto, la autoridad ambiental del país tiene que tomar cartas en el asunto", reclamó el coordinador de la campaña, Carlos Samayoa, en un mensaje a medios esta mañana.

Greenpeace acusó a la Semarnat de ser cómplice del deterioro de la tierra y de haberse convertido en un "aval ambiental de la devastación" en el sureste mexicano.

Según datos de la organización, en los últimos cinco años se han perdido más de 300.000 hectáreas de selva, un territorio 16 veces la extensión de la Ciudad México.

Entre esa superficie deforestada, explicaron, cerca de 10.000 hectáreas han sido devastadas para la extracción de material pétreo empleado por la empresa pública CEMEX.

Además, señalaron que la construcción de "megagranjas porcícolas" contaminarán "el acuífero más grande del país, la reserva de agua subterránea más grande que nos queda debajo de la selva".

Ante esta situación Greenpeace México exigió a la Semarnat que “trabaje de manera urgente en un plan integral” para la protección del “pulmón verde de México” junto a organizaciones, expertos y comunidades.