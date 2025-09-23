Xi visita la polémica región de Xinjiang para asistir a 70º aniversario de su fundación

Xi llegó al aeropuerto de la capital acompañado de Wang Huning y Cai Qi, ambos miembros del todopoderoso Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh, partido gobernante), informó la agencia oficial Xinhua.

Este mes marca el 70º aniversario de la fundación de la región autónoma de Xinjiang, situada en el extremo noroccidental del país asiático, donde residen diversas minorías étnicas de religión musulmana como los uigures, los kazajos o los tayikos.

Grupos de derechos humanos y diversos gobiernos occidentales, entre ellos el de Estados Unidos, acusaron en los últimos años a China de detener a miles de uigures y miembros de otras etnias.

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este año en su informe anual que el Gobierno chino lleva a cabo intentos de 'sinización' de las prácticas religiosas en Xinjiang, para que los credos sean "leales al PCCh y a Xi".

Según HRW, Pekín cometió "crímenes contra la humanidad" contra los uigures y otros musulmanes en Xinjiang, incluyendo "detenciones arbitrarias, torturas, vigilancia masiva, trabajos forzados, persecución cultural y religiosa y separación familiar".

China ha negado cualquier abuso y ha enmarcado sus acciones en el esfuerzo de lucha contra el yihadismo.

El pasado agosto, Xi asistió también a los actos por el 60º aniversario de la creación de la Región Autónoma del Tíbet, donde numerosas organizaciones también han denunciado abusos contra los derechos humanos y la libertad religiosa.