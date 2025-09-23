Zelenski agradece el giro de Trump sobre el territorio en disputa entre Ucrania y Rusia

Washington, 23 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció este martes durante una entrevista que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya dado un giro inesperado sobre su postura acerca del repartimiento territorial con Rusia en el marco del conflicto entre ambos países.