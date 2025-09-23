Zelenski pide a EE.UU. y a China usar su influencia para forzar a Rusia a un alto el fuego

Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este martes a China y Estados Unidos, en particular, que ejerzan su influencia sobre Rusia para forzarlo a un alto el fuego que ponga fin a la guerra y la invasión a su país que ya cumplen tres años y medio, ante la incapacidad de la ONU de influir en el curso de este conflicto.