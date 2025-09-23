Zelenski solicitará a la ONU que condene a Rusia por el secuestro de niños ucranianos

Zelenski realizó el anuncio al inicio de una reunión paralela a la Asamblea de la ONU que se celebra en Nueva York y a la que asisten representantes de 43 países que forman parte de la Coalición para el Regreso de Niños Ucranianos.

En la reunión, organizada de forma conjunta por Ucrania y Canadá, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que los países occidentales deben disuadir a Rusia "de pensar siquiera que puede volver a amenazar la libertad de Ucrania o de Europa" y que el líder ruso, Vladímir Putin, "ha robado niños ucranianos" de forma sistemática.

"Rusia ha atacado repetidamente a los grupos más vulnerables de niños: huérfanos, niños con discapacidad, niños de familias pobres. Soldados rusos han entrado en aulas y han sacado por la fuerza a niños, llevándolos a escuelas y orfanatos rusos. Perder a un hijo es la pesadilla de todo padre. Para el pueblo de Ucrania, es una realidad espantosa", afirmó Carney.

El líder canadiense añadió que "intensificará" sus esfuerzos para el regreso de los niños y que Canadá está invirtiendo millones de dólares "en un sistema integral que apoye el uso de la inteligencia artificial para localizar e identificar a los niños deportados ilegalmente".

Por su parte, Zelenski insistió en que los países occidentales incluyan en sus sanciones medidas contra todos aquellos implicados en el secuestro de los niños ucranianos.