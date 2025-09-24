Abogado de ambientalistas absueltos en El Salvador dice que "ha triunfado la justicia"

"Ha triunfado la justicia, ha triunfado la legalidad y hemos ganado por segunda vez este juicio. Lo que queda claro es que son inocentes, que siempre hemos tenido razón de que las pruebas son insuficientes y no lograban establecer la culpabilidad de ellos", sostuvo el letrado.

Cruz señaló que el Juzgado de Sentencia de San Vicente, compuesto por tres jueces, fue unánime en declarar el sobreseimiento de 4 imputados y con el resto la decisión fue por mayoría.

Esta es la segunda vez que un juzgado penal absuelve a los ocho procesados, dado que una cámara de apelaciones anuló el primer fallo y ordenó un nuevo juicio, que se celebró en julio pasado.

Estas personas pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria (norte), que se reconoce por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los ambientalistas son Miguel Gómez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pachecho y Saúl Rivas, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, se les procesó desde enero de 2023.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, se juzgó a Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio.

En el caso de Recinos, Rivas, Laínez y Sancho, los tres jueces determinaron que no existían pruebas suficientes para ser condenados, por lo que su absolución fue unánime.

Mientras que para Pacheco, Gómez, Pedro Rivas y Serrano la absolución penal fue por decisión de dos jueces al existir una "duda insuperable" y contradicciones en la declaración del testigo principal, identificado únicamente como 'Soriano'.

Para cuatro de los ocho acusados se decretó una responsabilidad civil en "abstracto" que deberá ser determinada por un juzgado de lo civil.

La Corte ordenó levantar las órdenes de captura vigentes, así como devolver las fianzas y objetos incautados en el proceso y como medida de reparación que dos hijos de la víctima reciban atención psicológica del Estado.

La Fiscalía General señaló en su momento que "todos los procesados" son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusó del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, supuestamente perpetrado el 22 de agosto de 1989.