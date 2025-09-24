Acidificación oceánica entra en la "zona de peligro" de los límites del sistema terrestre

Los límites infringidos que identifica el informe, presentado hoy durante un encuentro online, son: el cambio climático, la integridad de la biosfera, el cambio en el uso del suelo, el uso de agua dulce, los flujos bioquímicos, las entidades novedosas y la acidificación oceánica (el nuevo de 2025).

Todos ellos reflejan tendencias "que están empeorando" y solo dos, la degradación del ozono y la carga de aerosoles, permanecen en lo que se considera "zona segura", apunta.

El director del PIK, Johan Rockström, ha indicado que "más de tres cuartas partes de los sistemas de soporte vital de la Tierra no se encuentran en una zona segura" mientras que "la humanidad está yendo más allá de los límites de un espacio operativo seguro, aumentando el riesgo de desestabilizar el planeta".

En el encuentro con los medios, Rockström ha alertado de que "para regresar a un espacio operativo seguro, necesitamos un cambio transformador, soluciones exponenciales que puedan escalar de manera rápida, a gran magnitud y con velocidad".

Según Caesar, "estamos casi en la cima de la zona de peligro —justo antes de la línea roja— y nos estamos acercando cada vez más a la zona de alto riesgo".

"Nuestro planeta aún se mantiene unido pero yo diría que la ventana para volver al espacio verde, al espacio operativo seguro, se está cerrando rápidamente", ha agregado.

El documento señala que los nueve límites en conjunto forman el sistema operativo de la Tierra, los procesos interconectados de soporte vital que deben permanecer dentro de límites seguros para mantener a la humanidad a salvo y al mundo natural resiliente.

Los científicos supervisan estos límites mediante medidas clave, como signos vitales en un chequeo médico, para seguir el estado del planeta y los hallazgos detectados apuntan a un "deterioro acelerado y un riesgo creciente de cambios irreversibles, que incluyen una mayor probabilidad de puntos de inflexión".

Solo dos límites permanecen dentro de los márgenes seguros: la carga de aerosoles (contaminación del aire) y la capa de ozono estratosférica.

La nota indica que décadas de acción internacional, como el Protocolo de Montreal y regulaciones marítimas muestran que la política puede revertir la situación.

Así, observa que las emisiones globales de aerosoles están disminuyendo si bien en Asia del Sur y del Este, y partes de África y América Latina aún se enfrentan a altos niveles de contaminación peligrosa por partículas, mientras que la capa de ozono se ha recuperado en gran parte.

Rockström cree que aunque se está "presenciando un declive generalizado en la salud de nuestro planeta", esto "no es un desenlace inevitable".

Según él, "la reducción de la contaminación por aerosoles y la recuperación de la capa de ozono demuestran que es posible cambiar la dirección del desarrollo global" y cree que incluso "si el diagnóstico es grave, la ventana de cura sigue abierta. El fracaso no es inevitable; el fracaso es una elección. Una elección que debe y puede evitarse".

Preguntado hoy por cómo afectan posturas negacionistas del cambio climático como las del presiente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que el ataque del mandatario republicano "contra la ciencia y su negacionismo es inaceptable. Es una amenaza y se está desviando tanto de la evidencia establecida que genera una enorme frustración".