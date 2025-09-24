Adolescente de 15 años se declara culpable de ataque a exfuncionario de DOGE en Washington

Washington, 24 sep (EFE).- Un adolescente de 15 años se declaró culpable este miércoles de intento de robo y de agredir a Edward Coristine, extrabajador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, atacado a principios de agosto en Washington D.C. El hecho motivó al presidente Donald Trump a asumir el control federal de la policía de la capital.