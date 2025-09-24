Adolescente de 15 años se declara culpable de ataque a exfuncionario de DOGE en Washington

El menor admitió ante un juzgado de Washington haber participado en el intento de robo de un vehículo y en la golpiza contra Coristine, conocido como "Big Balls", el pasado 3 de agosto en el noroeste de la ciudad.
Según reportes de medios estadounidenses, la Fiscalía indicó que el adolescente había estado involucrado en un incidente menor antes de participar en el ataque.
El suceso provocó una rápida reacción del presidente Trump, quien compartió una fotografía de Coristine ensangrentado y calificó la situación delictiva en la capital como "fuera de control".
Una semana después, tomó el control federal de la policía de Washington, desplegando decenas de agentes de distintas dependencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Aduanas y el Buró Federal de Investigaciones, así como centenares de miembros de la Guardia Nacional.
La condena que enfrentará el menor aún no se conoce públicamente. Sin embargo, la semana pasada el Senado aprobó una reforma para que los menores de 14 y 15 años involucrados en crímenes violentos en DC sean juzgados como adultos.