Al menos 6 heridos por una explosión en un tren en Pakistán

"Cinco vagones del Jaffar Express descarrilaron mientras que uno de ellos volcó completamente después de que una poderosa explosión alcanzara el tren en movimiento que venía de Peshawar (en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa) a Quetta (en la conflictiva Baluchistán)", dijo a EFE Sana Ullah, agente de la Fuerza Levies, un cuerpo de seguridad paramilitar paquistaní.

El agente explicó que el hecho tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas (14:00 GMT) del martes cuando el Jaffar Express se dirigía a Quetta con más de 270 pasajeros a bordo.

"Seis pasajeros resultaron heridos en la explosión y hasta el momento no se han realizado arrestos", añadió Ullah.

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la explosión del artefacto.

Las autoridades paquistaníes trabajan ahora en la reparación de la parte de las vías de ferrocarril dañadas por la detonación y esperan que el funcionamiento del tren se reanude.

Según informó a EFE el funcionario del control ferroviario de Quetta Alam Khan, en la mañana del martes se había producido otra explosión cerca de la vía principal del Jaffar Express cuando este efectuaba el trayecto en dirección a Peshawar.

El tren se detuvo brevemente, pero pudo continuar su marcha sin incidentes.

Los ataques a trenes de pasajeros y vías ferroviarias son habituales en la provincia de Baluchistán, fronteriza con Afganistán e Irán. Según Khan, desde agosto se han producido al menos cinco incidentes de este tipo.

En marzo, insurgentes del Ejército de Liberación Baluchi (BLA) volaron una vía férrea justo antes de un túnel, deteniendo el rumbo del Jaffar Express, que secuestraron, tomando como rehenes a más de 400 pasajeros.

Las fuerzas de seguridad paquistaníes lanzaron una operación en la que mataron a los 33 insurgentes que habían secuestrado el tren.

Sin embargo, en la operación murieron 18 militares, tres empleados del ferrocarril, cinco agentes de seguridad y cinco civiles.