Al menos dos muertos y tres heridos en la ciudad rusa Novorossíysk tras ataque ucraniano

"Esta tarde, Novorossíysk sufrió un terrible ataque del régimen de Kiev. Unos drones atacaron el centro de la ciudad a plena luz del día. Lamentablemente, hay víctimas", escribió el funcionario en Telegram.

Kondratiev precisó que, según datos preliminares, "se sabe de dos muertos y tres heridos".

Además, cinco edificios residenciales y un hotel recibieron daños a causa del ataque.

"Pido a los residentes de Novorossíysk mantener la calma, tomar medias de seguridad y, de ser posible, permanecer en casa", agregó.

Según el gobernador, las defensas antiaéreas continuaban repeliendo el ataque enemigo.

Horas antes, el gobernador de la región rusa de Bélgorod informó de un ataque con misiles y drones contra ese territorio que dejó ayer un muerto y 16 heridos.