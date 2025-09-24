Al menos un muerto tras un enfrentamiento armado al oeste de Libia

Según declaró a EFE Hashemi Dakhil, miembro del Consejo de notables de Zawiya, los enfrentamientos se produjeron entre grupos armados "legalizados" y "afiliados al Gobierno" y cesaron alrededor del mediodía tras la intervención de las agencias de seguridad, militares y de inteligencia de la región.

Ante estos enfrentamientos, la compañía de refinería de petróleo de Zawiya hizo un llamamiento a las fuerzas de seguridad y a las instituciones estatales para que intervinieran "urgentemente" y detuvieran los enfrentamientos que "amenazan la seguridad de las instalaciones petroleras".

El Centro de Medicina y Emergencia de Zawiya instó por su parte a la ciudadanía a "no abandonar sus hogares", al tiempo que exigió a las agencias estatales a alejar los enfrentamientos de la zona de la refinería, dado "el peligro" que representan para la seguridad de los ciudadanos.

Además, el Departamento de Educación del Municipio de Zawiya Oeste también anunció la suspensión de clases en todas las escuelas debido a los enfrentamientos en la ciudad.

La Compañía General de Electricidad informó de que dichos enfrentamientos causaron "daños directos" a la infraestructura de la red eléctrica nacional, lo que generó la parada de servicio de varias de sus unidades en el sur de la capital libia, Trípoli.

Este nuevo episodio de tensión estalló después de que a mediados de septiembre, el primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba llegara con la principal milicia Fuerzas Especiales de Disuasión (Rada) a un pacto que pretende contener la escalada bélica en la que vive Trípoli desde agosto, ya que ha sido testigo de una alta tensión por la movilización armada de las milicias.

En mayo, la muerte del líder de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA), Abdel Ghani al Kikli, desencadenó una peligrosa escalada de violencia en la capital que se contuvo con un frágil alto el fuego tras dos días de enfrentamientos armados en áreas urbanas.

Entonces, Dbeiba anunció una restructuración de las fuerzas de seguridad en la región occidental del país y la adhesión de las milicias a los aparatos oficiales del Estado.