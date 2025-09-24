Alemania rehúsa pronunciarse sobre la reacción en caso de violación rusa del espacio aéreo

Preguntado por las declaraciones al respecto del presidente estadounidense, Donald Trump, el portavoz adjunto de la cancillería alemana, Stefan Kornelius, destacó en rueda de prensa en Berlín que a este tipo de cuestiones no se responde "públicamente".

Trump respaldó el martes que los países de la OTAN derriben aeronaves rusas que violen su espacio aéreo, tras las recientes incursiones en Polonia, Rumanía y Estonia.

"Quiero destacar que favorece a la ambigüedad estratégica, cuyas ventajas ya hemos ensalzado aquí repetidamente, que las capacidades de reacción de la Alianza estén concentradas a nivel militar, es decir, que se decida a nivel militar cuándo las provocaciones representan una amenaza que requiere una reacción", enfatizó.

Los portavoces del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Exteriores aseguraron por su parte que el Gobierno alemán no tiene motivo para dudar de la versión de Estonia de que Rusia violó su espacio aéreo el pasado viernes.

Con respecto al resto de las afirmaciones de Trump sobre Ucrania durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Kornelius señaló que su "tono fundamental" coincide con los objetivos políticos del Gobierno alemán, que aspira a aumentar la presión sobre Moscú.

"El objetivo es aislar a Rusia como agresora y empujarla a negociar. El camino hacia la paz ha sido emprendido por todos menos por (Vladímir) Putin. Por eso estamos firmemente convencidos de que el revanchismo, las provocaciones y la hostilidad llevan a un callejón sin salida", dijo el portavoz.

El Kremlin calificó este miércoles de "histeria exaltada" las denuncias de violaciones de espacio aéreo de otros países y aseguró que no tienen ningún fundamento.

Estonia, Polonia y Rumanía han denunciado violaciones de su espacio aéreo por aviones y drones rusos, lo que llevó ayer a la OTAN a advertir de que se defenderá de cualquier amenaza ante la "escalada" en la incursión de cazas y drones en el cielo europeo.