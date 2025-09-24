Allenby, la única puerta de salida al mundo para los palestinos de Cisjordania ocupada

Dado que Israel no permite a los palestinos residentes en Cisjordania utilizar el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, para poder salir fuera del territorio están obligados a pasar por Allenby hacia Jordania y, una vez allí, utilizan el Aeropuerto Internacional Reina Alia, en Amán.

Además, queda por saber qué va a suceder con los residentes en Cisjordania que en el momento del cierre del cruce se encontraban fuera del territorio y ahora no pueden regresar a sus hogares.

El cierre indefinido de Allenby llega tras varios días de cierres y aperturas por parte de las autoridades israelíes, después del ataque de un conductor de un camión contra los soldados del cruce, y aísla aún más al territorio de Cisjordania, rodeado en buena parte por un muro de alambradas ilegales a ojos de la Corte Internacional de Justicia.

Según medios israelíes, este nuevo bloqueo se produce por órdenes del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Israel ocupa y controla Cisjordania si bien la Autoridad Nacional Palestina (ANP) gobierna en algunas partes de estos territorios palestinos, por lo que son las autoridades israelíes las que controlan de forma exclusiva el lado cisjordano del cruce.

Es por esto que Israel puede tomar la decisión de cerrar Allenby y dejar sin salida al exterior a los residentes palestinos en Cisjordania, encerrando en la práctica a 3 millones de personas, según el censo de 2021.

Sin embargo, Allenby no es el único cruce que conecta Jordania con el territorio controlado por las autoridades israelíes.

Existe otro paso al norte, ya en la frontera oficial con Israel, por el que sólo se permite el tránsito a ciudadanos israelíes y extranjeros, pero no a los palestinos, que sí permanece abierto.

Las autoridades israelíes confirmaron a EFE que las personas con doble nacionalidad palestina y de un tercer país tampoco pueden usar este cruce para ingresar a Jordania, por lo que también se han quedado encerradas tras la decisión de las autoridades israelíes de cortar el tránsito en Allenby.

Por otra parte, antes del cierre, los ciudadanos israelíes no podían cruzar a Jordania por Allenby, sino que tenían que usar el paso del norte, con la excepción de los musulmanes que realizan la peregrinación a las ciudades saudíes de La Meca y Medina.

Construido originalmente en 1918 y cuya versión actual data de 2001, Allenby se convirtió en una de las principales vías para el cruce de pasajeros y mercancías entre Jordania y Cisjordania tras la firma de los acuerdo de paz entre el reino hachemí e Israel, en 1994.

Decenas de camiones cargados de mercancías y también material humanitario autorizado por Israel, utilizan este cruce a diario.

Fue precisamente el ataque mortal contra los soldados apostados en el cruce de un conductor de un camión que transportaba suministros humanitarios desde Jordania a la Franja de Gaza la semana pasada el desencadenante del cierre por parte de los autoridades israelíes.

Aunque las autoridades jordanas anunciaron el domingo la reapertura de Allenby a los pasajeros, los soldados israelíes se negaron a permitir el acceso de viajeros desde su lado del cruce, por lo que en la práctica el paso permanece cerrado desde hace casi una semana.