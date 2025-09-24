Apple TV+ cancela el estreno de 'The savant', con Chastain, tras el asesinato de Kirk

"Tras una cuidadosa reflexión, hemos decidido posponer 'The Savant'. Agradecemos su comprensión y esperamos estrenar la serie próximamente", señala la plataforma en un breve comunicado.

Según Variety, esta decisión "ofrece otro ejemplo escalofriante de cómo los gigantes empresariales temen a la administración Trump y ceden ante la presión incluso antes de que exista".

Mientras que Deadline señaló que la razón de la cancelación se debe al argumento de la serie y a algunas imágenes que podrían ser provocadoras tras el asesinato de Kirk.

La serie incluye escenas con un francotirador en acción o un atentado con bomba en un edificio gubernamental, destaca el medio.

El estreno de 'The Savant' estaba fijado para este viernes 26 de septiembre, día en el que Apple TV+ tenia previsto emitir los dos primeros episodios.

Protagonizada y producida por Jessica Chastain, esta ficción de ocho capítulos cuenta además con Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley y Toussaint Francois Battiste.

Chastain interpreta a una investigadora encubierta conocida como 'The Savant' que se infiltra en grupos de odio en internet con el objetivo de frenar a extremistas antes de que actúen.

La serie está inspirada en un artículo de la periodista estadounidense Andrea Stanley publicado en la revista Cosmopolitan en 2019, en el que contaba la historia de la infiltrada.