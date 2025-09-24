Aprueban la candidatura del líder opositor Bobi Wine para las elecciones de 2026 en Uganda

Tras evaluar la documentación presentada por Wine, de 43 años, el presidente de la EC, el juez Simon Mugenyi Byabakama, concluyó en Kampala, la capital, que el opositor cumple los condiciones para concurrir a los comicios.

"Yo (...) declaro a Robert Kyagulanyi candidato debidamente nominado para las elecciones de 2026, habiendo cumplido los requisitos paras nominaciones. Usted esa ahora candidato. Felicidades", afirmó Byabakama, citado por medios locales.

Tras ver validada su candidatura, Wine dio un discurso en el que desafió al presidente del país, Yoweri Museveni, que busca la reelección tras casi cuarenta años en el poder, a "garantizar una transición de poder pacífica y ordenada".

"Estas elecciones no son comunes. Estamos protestando y aprovechando esta temporada electoral para movilizar a la gente de Uganda y expresar su indignación en las urnas. Vamos a usar estas elecciones para protestar pacífica y legalmente; movilizaremos a la gente de Uganda para que vote masivamente", subrayó el líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP, en inglés).

El presidente, de 81 años y que dirige el país desde 1986, vio su candidatura avalada por la EC este martes, cuando agradeció a su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (MRN), el apoyo a su nominación presidencial para los comicios, previstos a principios de 2026.

Wine ya compitió con Museveni en las elecciones de enero de 2021, en las que el presidente fue reelegido tras un período electoral caracterizado por la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

En esos comicios, el mandatario obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %.

Wine, que fue detenido en varias ocasiones y cuyos mítines suelen ser dispersados por las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos e incluso munición real, describió aquellas elecciones como "las más fraudulentas de la historia de Uganda".