Asesinan a líder social y candidato juvenil del partido del expresidente Uribe en Colombia

La organización, que alertó que con la muerte de Gamboa la cifra de líderes sociales asesinados este año sube a 149, explicó que el líder social fue atacado durante un tiroteo en el que también resultó herida una joven, mientras paseaban con amigos por el barrio El Bosque.

Gamboa era reconocido en la región por su labor en procesos de reconciliación y por el acompañamiento a poblaciones vulnerables.

También había ganado protagonismo en la política local a través del CMJ, un mecanismo de participación ciudadana que permite elegir a más de 10.000 jóvenes de entre 14 y 28 años de todo el país para actuar como interlocutores con las administraciones públicas y organizaciones privadas en temas de juventud.

Gamboa hacía parte del partido Centro Democrático, fundado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), que rechazó "de manera firme y contundente" el asesinato y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La colectividad afirmó que este crimen "enluta a la comunidad y priva al municipio de un joven lleno de liderazgo y esperanza".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la zona donde Gamboa fue asesinado operan bandas locales y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país que empezó formalmente conversaciones de paz con el Gobierno colombiano en Catar hace una semana.

Centro Democrático perdió en agosto pasado a uno de sus aspirantes a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026 con la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras sufrir un atentado sicarial en junio de este año.