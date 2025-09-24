Asombro en Bélgica por vídeo de un líder de extrema derecha con una pistola en el cinturón

"Hace unos ocho años que tengo un permiso de porte (...). Por lo tanto, me está permitido llevar un arma", declaró Dewinter al diario 'Het Laatste Nieuws'.

El político, de 63 años, aseguró que su intención no es "que llame la atención" y señaló que normalmente lleva el arma "en una funda interior".

Las chocantes imágenes muestran a Dewinter charlando delante de la puerta de acceso a la secretaría del Vlaams Belang en Amberes y, al entrar al edificio, se aprecia que lleva una pistola en la parte trasera del pantalón, con la culata asomando por encima del cinturón.

Las imágenes, viralizadas en internet, recuerdan a "una escena digna de una película de gángsters", según el autor del vídeo.

Además de tener licencia de armas por practicar el tiro deportivo, Dewinter está autorizado a llevar pistola en cualquier lugar en Bélgica, una licencia excepcional de la que sólo disponen él y otras catorce personas en el país y que se le concedió al político de ultraderecha por las numerosas amenazas de muerte que ha sufrido.

"He recibido la autorización del gobernador y del fiscal para protegerme (...). Esto ocurrió después de haber tenido durante dos años una protección policial intensiva y entonces me concedieron ese permiso. Lamentablemente, me atrevo a decir, porque preferiría no llevar un arma. Pero no hay otra opción", dijo.

El diputado, considerado un provocador que ejerce como representante de la "vieja guardia de la extrema derecha flamenca", explicó que el permiso responde a que en "demasiadas circunstancias" la policía o los guardaespaldas no pueden protegerle.

Además de la pistola, Dewinter sigue gozando de protección policial, tiene una cámara en la puerta de su casa y cada hora hay patrullas que se detienen en su domicilio o frente a la sede del partido.

Dewinter es una conocida figura de la extrema derecha flamenca que en 1987, con 25 años, se convirtió en el diputado federal más joven de Bélgica y en una figura central del movimiento nacionalista flamenco, inspirado por la línea dura contra la criminalidad y la inmigración del difunto líder ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen.

Sus posiciones populistas y de extrema derecha alimentaron el éxito electoral del Vlaams Blok (partido precursor del Vlaams Belang), en particular en Amberes, donde convirtió al partido en la primera fuerza política en 1994 y 2000, con el 28 % y el 33 % de los votos, respectivamente, recuerda la radiotelevisión pública francófona RTBF.

Admirador declarado del presidente ruso, Vladímir Putin, en quien ve un aliado "en la defensa de nuestra identidad europea contra el islam", el diputado del Vlaams Belang ha llegado a reunirse con el exdictador sirio Bashar al Asad o con representantes del partido nazi griego Amanecer Dorado, desmantelado en 2020 tras ser condenado como organización criminal.

No obstante, tras la invasión de Rusia sobre Ucrania, Dewinter matizó su postura respecto al presidente ruso.

"Me equivoqué. Putin pasó de nacionalista a imperialista", dijo.