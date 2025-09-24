Autoridades arrestan a “objetivo prioritario” por extorsión en el centro de México

En una publicación en su cuenta de X, el titular de la dependencia precisó que la detención se realizó en el municipio de Uriangato al ser identificado como un generador de violencia en Michoacán (oeste) y Guanajuato.

“Se le vincula con homicidios, robo en cajeros y la privación de la libertad de dos agentes de @SSPCMexico, ocurrida en Álvaro Obregón, Michoacán, el pasado 4 de septiembre”, detalló el mensaje publicado en redes sociales.

Y agregó que Genaro ‘N’ cuenta con al menos 10 carpetas de investigación por narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

Según fuentes oficiales, Genaro Ramírez Hernández es segundo en importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Bajío Cuitzeo (Guanajuato-Michoacán), pues coordina las extorsiones a comerciantes y choferes del transporte público en la región, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidios.

“Mantiene pugnas con Los Caballeros Templarios y Grupo X, en los municipios de Álvaro Obregón y Tarímbaro” en Michoacán, enfatizó la fuente.

La detención se llevó a cabo tras la investigación y la coordinación interinstitucional de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado.

Guanajuato y Michoacán se ubican como dos de los ocho estados en el país que acumulan el 66 % de las extorsiones, según la SSPC. En ambas entidades la Estrategia Nacional contra la Extorsión ha puesto especial atención, pues también son de los estados mexicanos que concentran más de la mitad de los homicidios dolosos.