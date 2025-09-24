Avión en el que viajaba la ministra española de Defensa sufre intento de perturbar su GPS

Siauliai (Lituania), 24 sep (EFE).- El avión militar español en el que la ministra española de Defensa, Margarita Robles, se ha desplazado este miércoles a Lituania ha sufrido un intento de "perturbación" de su GPS cuando volaba cerca del enclave ruso de Kaliningrado, aunque esta situación no ha tenido ninguna incidencia en el vuelo.