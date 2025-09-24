Brasil condena el ataque con drones a la flotilla que se dirige a Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó en un comunicado que son "inadmisibles" los actos violentos contra las embarcaciones y recordó que hay varios brasileños, incluido legisladores, entre sus tripulantes.

Por ello, la Cancillería instó al Gobierno israelí, que no ha asumido la autoría del ataque, a evitar acciones que "pongan en riesgo" la seguridad de los activistas, tras subrayar el carácter "pacífico" y "humanitario" de la iniciativa.

Además, afirmó estar en contacto con las autoridades de Grecia, en cuyas aguas ocurrió el ataque, "con vistas a las debidas investigaciones del episodio".

Los organizadores de la Flotilla Global Summud informaron el martes por redes sociales de al menos 13 explosiones y del vuelo de más de 15 drones "no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones".

Asimismo, dijeron que se trataba de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y que la presencia de drones busca "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".

La Flotilla está integrada por 51 barcos, incluidos los seis atracados en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir juntos su travesía hacia Gaza.

El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió el martes que el grupo de embarcaciones debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente en el territorio palestino.

El Ejército israelí se encuentra en plena ofensiva en Gaza, donde el conflicto ya ha provocado la muerte de más de 65.000 personas.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tachado la actuación de Israel de "genocidio" y ha llamado reiteradamente a un cese de las hostilidades.