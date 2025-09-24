Bruselas celebra el compromiso ahora de EE. UU. para poner fin a la guerra en Ucrania

“Celebramos que el compromiso con Estados Unidos sea ahora tan fuerte y significativo en lo que respecta a los esfuerzos coordinados para intentar poner fin a la agresión de Rusia”, indicó durante la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz comunitario Olof Gill.

Gill aseguró que ese compromiso “no se ha producido por casualidad”, sino por el “trabajo sin descanso” de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos para "garantizar que todos los socios mundiales relevantes, en particular Estados Unidos, se comprometan con estas cuestiones como deben y como es necesario”.

Von der Leyen y Trump se reunieron el martes en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Tras ese encuentro y en un giro radical e inesperado, Trump instó a Ucrania a luchar hasta recuperar los territorios ocupados por Rusia, en una aparente ruptura con la línea de negociaciones de paz que había promovido hasta ahora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, previamente, Trump se había presentado ante la Asamblea General de la ONU con un discurso sin novedades sobre Ucrania, en el que reiteró su plan de imponer sanciones a Rusia solo si los países europeos dejan de comprar petróleo y gas ruso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nuestra postura, que es muy clara tanto por nuestra parte como por parte de Estados Unidos y, sobre todo, de Ucrania, es que queremos que esta guerra termine”, insistió por su parte la portavoz comunitaria Anitta Hipper.

Insistió en que el pueblo ucraniano “ha luchado con valentía para proteger su libertad, democracia y soberanía, y es fundamental defender la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania”.

“Esta ha sido nuestra postura desde el principio. Por lo tanto, esto es muy bienvenido en este sentido”, dijo sobre las declaraciones de Trump.

Recordó que Rusia “puede detener la matanza en cualquier momento: solo tiene que detenerse y retirar todas sus fuerzas y su equipo militar del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, concluyó.