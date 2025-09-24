Cancilleres de Celac apoyan que el próximo secretario general de ONU sea latinoamericano

El comunicado emitido en Nueva York por los cancilleres no menciona ningún nombre concreto de candidatos procedentes de la región, en un momento en que solo dos han dado un paso al frente: el argentino Rafael Grossi y la chilena Michelle Bachelet, esta última candidatura presentada formalmente ayer por el presidente chileno, Gabriel Boric.

Los cancilleres subrayaron que "ha llegado el momento" de un secretario general procedente de la región, aunque esto ya se daba por hecho según una regla no escrita en la ONU de rotación de continentes para ocupar ese cargo, dado que el último (y único) secretario general de esta región fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

El documento resalta que es necesario "promover un sistema internacional más inclusivo y representativo", y que un secretario general de la región latinoamericana-caribeña "contribuirá significativamente a robustecer la capacidad de las Naciones Unidas para enfrentar los retos globales contemporáneos".

La elección de un secretario general se concretará el año que viene, para comenzar su mandato el 1 de enero de 2027, y depende en gran medida de los apoyos que pueda cosechar entre los Estados miembros de todos los continentes, y sobre todo de su capacidad de suscitar consenso y de que su nombre no sea vetado por ninguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EE.UU., China, Rusia, Francia y Reino Unido).

En los últimos dos años ha prosperado la idea de que debe ser una mujer la que por primera vez en la historia ocupe ese puesto, pero hasta el momento ningún nombre parece suscitar el suficiente consenso, tanto entre potenciales candidatas latinoamericanas como de otras regiones del mundo.