Cancilleres de Paraguay y Ecuador hablan en EE.UU. sobre cooperación contra el crimen

La Cancillería paraguaya indicó en un comunicado que la reunión se desarrolló en el marco de la 80 edición de la Asamblea General de la Naciones Unidas.
En el encuentro, los diplomáticos "dialogaron sobre la situación en la región y coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación para enfrentar de manera coordinada el crimen organizado transnacional", señaló el despacho de Exteriores.
Los cancilleres destacaron además "la voluntad de profundizar los vínculos bilaterales y de trabajar más estrechamente en distintos ámbitos de interés común", agregó la nota.
Igualmente, abordaron la posibilidad de una visita oficial del presidente de Paraguay, Santiago Peña, a Ecuador, aunque no precisaron una fecha.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Peña, que asumió el cargo en agosto de 2023, aún no realiza una visita oficial a Ecuador, aunque se ha reunido en dos ocasiones con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Ambos mandatarios se entrevistaron en diciembre de 2023 en Buenos Aires, adonde acudieron para asistir a la ceremonia de juramentación presidencial de Javier Milei, y hace exactamente un año mantuvieron un encuentro bilateral en Nueva York, donde se celebró el 79 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Durante su estancia en Nueva York, Ramírez también se ha reunido con los cancilleres de Filipinas, Theresa Lazaro; y de Croacia, Gordan Grlić Radman.
Ramírez, junto al ministro paraguayo de Industria y Comercio, Javier Giménez; y la primera dama, Leticia Ocampos, son parte de la comitiva de Peña, quien intervino este miércoles ante la Asamblea General de la ONU.