Cancilleres de Paraguay y Ecuador hablan en EE.UU. sobre cooperación contra el crimen

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- Los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, conversaron este miércoles en Nueva York sobre el fortalecimiento de la cooperación entre sus países para enfrentar al crimen organizado transnacional.